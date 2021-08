Sampdoria-Milan, D’Aversa: “Giocato alla pari contro la grande squadra”

Roberto D'Aversa, tecnico blucerchiato, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla prestazione: "Stasera si sono divertiti sia il pubblico allo stadio che a casa. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra, si può recriminare sul risultato per aver perso una partita su un episodio che è girato a favore loro. Merito ai ragazzi per la prestazione fatta. Il Milan ha fatto tante vittorie fuori casa, più che in casa ma la partita è stata in equilibrio fino alla fine. Si riparte dalla prestazione, sono tanti gli episodi dove potevamo fare gol ma sotto il profilo dell’impegno e della qualità del gioco la squadra è stata molto brava".