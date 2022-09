Sampdoria-Milan, il bilancio vede avanti i rossoneri negli scontri | News

Questa sera il Milan affronterà la Sampdoria alle 20.45 allo Stadio 'Luigi Ferraris'. Come riporta il sito ufficiale del club rossonero, sarà il confronto numero 129 in Serie A tra Sampdoria e Milan: bilancio che vede avanti i rossoneri grazie a 67 successi contro i 30 blucerchiati - completano il quadro 31 pareggi. Questa sarà inoltre la 15ª sfida tra Sampdoria e Milan nel mese di settembre in Serie A: finora le due squadre non hanno mai pareggiato nel parziale, con sei successi blucerchiati e otto rossoneri. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming