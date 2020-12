Sampdoria-Milan, Audero: “Non mi aspettavo i rossoneri al primo posto”

Sampdoria Milan: le parole di Audero

MILAN NEWS – Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria, ha parlato a Radio Sportiva della partita contro il Milan. La gara si disputerà domenica sera a Marassi.

“Sicuramente il Milan aveva fatto vedere belle cose nel post lockdown. Una squadra che era in salute e proponeva un bel calcio. Forse non mi aspettavo che dopo dieci giornate fosse al primo posto, ma secondo me il Milan non è una novità. Aveva fatto vedere cose interessanti anche la scorsa stagione, sarà una partita difficile, tosta. Ma secondo me siamo una squadra che può dare del filo da torcere a chiunque”. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>