Sampdoria-Milan 1-2, Kjaer: “Stanco ma felice, siamo una famiglia”

"Sono stanco ma molto felice per questa vittoria. Difesa a 3? Abbiamo tanti giocatori in rosa che possono giocare con quel sistema di gioco, forse Leao un po' meno perché non corre tanto all'indietro ma ci siamo noi a correre per lui che fa la differenza la davanti. Il mister ci sta pensando ma non abbiamo molto tempo per allenarla e provarla visti i tanti impegni. Siamo una famiglia che vuole vincere e siamo una squadra che gioca un calcio più europeo che italiano. In questi mesi per me è stato fondamentale affrontare un giorno alla volta svolgendo il mio lavoro di recupero sempre al 100%".