Sampdoria-Milan 0-1, rossoneri in vantaggio! Rete di Brahim Diaz | News

Brahim Diaz sblocca il match di Marassi tra Sampdoria e Milan. Rossoneri in vantaggio al decimo minuto del primo tempo

GOL DEL MILAN! Bella azione dei rossoneri con Calabria che ruba palla sulla destra e, una volta arrivato sul fondo del campo, con un retropassaggio al limite dell'area blucerchiata trova Brahim Diaz. Il numero dieci spagnolo appoggia di destro in rete. Da evidenziare, però, il notevole errore di Audero, portiere della Sampdoria, il quale non ha trattenuto un tiro non proprio forte e preciso. Milan dunque in vantaggio al decimo minuto del primo tempo.