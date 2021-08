Sampdoria-Milan 0-1: Brahim Díaz è MVP della partita di ‘Marassi’

Brahim Díaz è stato votato miglior giocatore di Sampdoria-Milan dai tifosi rossoneri dopo la partita vinta 0-1 a 'Marassi'. Le motivazioni

"Titolare come trequartista dopo essere tornato in estate e aver scelto di indossare la maglia numero 10. Quello di Brahim Díaz è stato un ottimo esordio di campionato: decisivo alla prima giornata e votato come MVP dai nostri tifosi attraverso l'app ufficiale. La Sampdoria a Marassi è stata battuta da un suo gol nel primo tempo (1-0), quanto è bastato per regalare i tre punti alla squadra rossonera. Lo spagnolo ha ricevuto il 45% delle preferenze, davanti a Sandro Tonali, Davide Calabria e Fikayo Tomori.