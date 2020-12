Samp-Milan, Ferrero non ci sta: “Ci sono stati errori dell’arbitro” | News

Samp-Milan, Ferrero non ci sta e attacca!

SAMPDORIA MILAN ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni di ‘Tiki Taka’, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero non ci sta e contesta l’arbitraggio. “Milan miracolato e indiavolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ci sono stati errori da parte dell’arbitro”, ha detto mettendo nel mirino soprattutto l’intervento di Romagnoli su Damsgaard. “Io non capisco. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non le sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso, siamo in televisione”.

