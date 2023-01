Salernitana-Milan, Tonali: “Vittoria importante, ma potevamo fare più gol”

Sul segnale dato: "Sappiamo anche dalla partita dello scorso anno che giocare qua è difficile. Poi soprattutto dopo aver preso il 2-1 è ancora più difficile. Loro vanno avanti con grande forza e un pubblico bellissimo. E' una vittoria importante per noi".

Se si aspettava un Milan così bello: "Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità, però il calcio è così: non fai gol e lo subisci. Ma siamo felici di questi tre punti che sono fondamentali. Oggi era importante dare un segnale a tutti".