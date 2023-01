Salernitana-Milan, Saelemaekers: “Importante far vedere che siamo pronti”

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Arechi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."E' importante far vedere che siamo pronti per la seconda parte del campionato. Daremo tutto sul campo oggi per farlo vedere". Ecco come e dove seguire Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>