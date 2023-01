Salernitana-Milan, la preview del match dell’Arechi | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita delle 12.30 contro la Salernitana all'Arechi

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - A 52 giorni di distanza, torna la Serie A. Dalla Fiorentina a San Siro alla Salernitana all'Arechi, dalla fine del 2022 all'inizio del 2023. Quello di Salerno è già un crocevia importante per la ripartenza dei rossoneri, vogliosi di vincere e così ricominciare al meglio. Di nuovo attesa, emozioni, stadio, campo. Nella Match Preview analizziamo nel dettaglio il nostro primo impegno ufficiale dell'anno dopo la sosta.

QUI MILANELLO — Il Milan riprende il proprio cammino, interrotto dopo il 2-1 di San Siro sulla Fiorentina che l'ha trascinato al secondo posto in solitaria. La lunga sosta Mondiale e il lavoro svolto tra Dubai e Milanello ha restituito a Mister Pioli qualche pedina importante, così come al gruppo rossonero sono servite le amichevoli disputate contro Arsenal, Liverpool e PSV per ritrovare la condizione. In vista dell'impegno di Salerno, alla lista di indisponibili si sono aggiunti negli ultimi giorni Ballo-Touré, uscito per infortunio dall'amichevole di Eindhoven, Rebić e Kjær. In porta conferma per Tătărușanu nell'11 anti-granata, la linea difensiva dovrebbe avvalersi del ritorno di Hernández sulla sinistra e di capitan Calabria sulla fascia opposta. Sulle corsie avanzate spazio invece per Leão e Saelemaekers. Dubbi in avanti per Pioli: con Origi ancora ai box e Giroud non al meglio dopo le fatiche iridate potrebbe esserci spazio per una sorpresa nel ruolo di prima punta, alle cui spalle è favorito Díaz nel classico 4-2-3-1 rossonero.

"A Salerno cominceremo a vivere la seconda metà di una stagione particolare e sarà importante partire bene", ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa. "Affronteremo la Salernitana al massimo delle nostre capacità, vogliamo scendere in campo con decisione. Loro hanno messo in difficoltà tante squadre e hanno molti punti in più rispetto allo scorso anno".

QUI SALERNITANA — La Salernitana ospita il Milan contando sul fattore Arechi. Tra le mura amiche, i granata hanno infatti collezionato ben 11 dei 17 punti totali ottenuti fin qui in campionato. La sosta è arrivata in un momento non brillante per i campani, che sono rimasti senza vittorie nelle tre sfide disputate a novembre. Contro i rossoneri, Nicola dovrà fare a meno di Candreva - squalificato - e Mazzocchi, che saranno sostituiti da Bradarić e Sambia sulle corsie esterne. Il tecnico granata si dovrebbe inoltre affidare al collaudato 3-5-2 con la coppia formata dall'ex rossonero Piątek e dal senegalese Dia in avanti. Il capitano Fazio guiderà la difesa, mentre la novità dal primo minuto potrebbe essere il debutto del messicano Ochoa tra i pali.

"Durante questa lunga sosta abbiamo lavorato intensamente, adesso c'è curiosità e voglia di rimetterci all'opera", le parole di Davide Nicola alla vigilia. "Domani affronteremo la squadra Campione d'Italia in carica, ci siamo preparati al meglio con pazienza e perseveranza. Il Milan si affronta pareggiando la capacità di tenere testa da un punto di vista atletico, di organizzazione e palleggio. Dobbiamo provare a fare la nostra partita limitando i loro punti di forza".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Salernitana-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN e Sky alle 12.30. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 11.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 12.25 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A — Sarà Francesco Fourneau a dirigere la sfida dell'Arechi. Il 38enne fischietto originario di Roma arbitrerà la sua gara numero 31 in Serie A, la terza con il Milan protagonista. Rossoneri e granata sono ancora a secco di vittorie sotto la sua direzione - due pareggi per il Milan - e l'ultimo precedente risale alla trasferta di Udine dell'11 dicembre 2021, conclusasi 1-1. A completare la squadra arbitrale gli assistenti Del Giovane e De Meo, Pezzuto il quarto uomo designato. Mariani al VAR, assistito da Manganiello.

La 16ª giornata di Serie A si giocherà interamente mercoledì 4 gennaio: alle 12.30 Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria, alle 14.30 Spezia-Atalanta e Torino-Hellas Verona, alle 16.30 Lecce-Lazio e Roma-Bologna, alle 18.30 Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza, alle 20.45 Inter-Napoli e Udinese-Empoli.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 41; Milan 33; Juventus 31; Lazio, Inter 30; Atalanta, Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina, Bologna 19; Salernitana, Empoli 17; Monza, Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6; Hellas Verona 5. Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>>