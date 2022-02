Salernitana-Milan, il precedente: decidono Bierhoff e Leonardo | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il precedente di un match contro la Salernitana datato settembre 1998

Il calendario dice 20 settembre 1998, seconda giornata di campionato. Sulla panchina rossonera siede Alberto Zaccheroni , arrivato dall'Udinese per dare freschezza a un Milan fiaccato da due stagioni negative. Quella di Salerno è la terza panchina di Zac, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino e la vittoria inaugurale in Serie A contro il Bologna (3-0). Il Milan scende in campo con il 3-4-3 marchio di fabbrica dell'allenatore romagnolo, Guglielminpietro-Bierhoff-Weah formano il tridente offensivo. Quasi 35mila spettatori all'Arechi, l'atmosfera è calda.

A metà ripresa ecco il gol del Milan: punizione di Albertini al 68', precisa sulla testa di Oliver Bierhoff, che la indirizza sul palo più lontano, imparabile per Balli. I rossoneri cercano di colpire in contropiede ma per due volte mancano il raddoppio, prima con Weah e poi di nuovo con Bierhoff, entrambi fermati sul più bello da Balli. Si avvicina lentamente il 90', e il secondo gol arriva in maniera quasi casuale: destro al volo di Weah dalla distanza, deviazione voluta-non voluta di Leonardo con la spalla e voilà, 2-0 Milan. La Salernitana ha un sussulto e all'88' accorcia le distanze con una punizione capolavoro di Breda: non basta per rimettere in piedi la partita, vince il Milan.