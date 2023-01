Salernitana-Milan, Pioli: “Abbiamo la qualità per poter vincere la gara”

Su De Ketelaere: "Abbiamo anche Adli. Vedremo a partita in corso cosa ci dirà la gara. Credo che oggi sarà importante l'approccio, la sosta è stata lunga. Sappiamo le difficoltà che andremo ad incontrare e come mettere i difficoltà gli avversari".

Se si aspetta un bel Milan: "Assolutamente sì. Mi fido dei miei, non perché devo dire ma perché lo sento. Non li cambierei con altri giocatori, so quanta voglia hanno di lavorare insieme e di crescere. Conosciamo anche le difficoltà di questa partita, ma dobbiamo affrontarla con grande convinzione e serenità di avere la qualità di poterla vincere".