Salernitana-Milan, Pioli: “Dovevamo gestire ed essere più lucidi”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "È mancata la lucidità di gestire e comandare la partita, con precisione tecnica che ci avrebbe reso più pericolosi. Che i nostri tifosi siano fantastici per il sostegno e la passione che ci trasferiscono è ovvio. Non siamo riusciti a vincere e a fornire la prestazione migliore, dispiace a tutti. Tutte le partite insegnano qualcosa. Dovevamo stare meglio in campo, comandando di più la partita. Invece siamo stati frenetici, le squadre si allungano e diventa difficile controllare la partita".