Salernitana-Milan, i numeri della partita vinta dai rossoneri | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato i numeri della partita vinta oggi pomeriggio contro la Salernitana

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Una vittoria bella, piena, per iniziare al meglio il 2023 e il campionato dopo la sosta. All'Arechi di Salerno, il Milan raccoglie un 2-1 molto importante e strameritato a domicilio della Salernitana: è bastato un quarto d'ora a Leão e Tonali per segnare e indirizzare la gara, poi qualche imprecisione e le grandi parate di Ochoa non hanno permesso un passivo peggiore. Ecco i numeri della nostra 16ª giornata di Serie A:

1- Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite nel primo match del nuovo anno solare in Serie A (1N).

2- Era dalla prima giornata contro l'Udinese che il Milan in campionato non trovava 2 gol nel primo quarto d'ora.

3- 10 tiri nello specchio per il Milan: solo contro lo Spezia (11) i rossoneri hanno fatto meglio in questo campionato.

4- Rafael Leão ha segnato nel primo match dell'anno solare del Milan in tutte le ultime tre stagioni: 2023, 2022, 2021. Era da settembre 2021 che il portoghese non riusciva ad andare in rete in due presenze consecutive di Serie A.

5- I rossoneri hanno vinto tutte sei le gare di campionato nelle quali ha segnato Tonali.

6- Per la prima volta in carriera in Serie A, Tonali ha realizzato un gol e fornito un assist nello stessa partita. Tre dei cinque assist in rossonero di Sandro sono stati per gol di Leão.

7- Era da dicembre 2021 contro il Genoa che Brahim Díaz non partecipava a un gol (assist per lui) in trasferta in Serie A. Salernitana-Milan 1-2: buona ripartenza, ma rossoneri spreconi >>>