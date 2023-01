Salernitana-Milan, Nicola: “Vogliamo essere il più precisi possibile”

Davide Nicola, allenatore granata, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Arechi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "C'è una voglia pazzesca di riniziare a giocare. Dopo un mese e mezzo di allenamenti ci si sente come leoni in gabbia. Affronteremo i campioni d'Italia, c'è desiderio, ma anche delle incognite ma questo vale per tutte le squadre. Giocare serve a verificare, da questo punto di vista il Milan nella formazione arrivata è quella che ci aspettavamo. Noi ci opporremo con le nostre armi, ovvero voglia di proporre il gioco, soffrire e cercare di essere il più precisi possibile". Ecco come e dove vedere Salernitana-Milan in tv o in diretta streaming >>>