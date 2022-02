Salernitana-Milan, Nicola: “Mi è piaciuto tutto, affrontato una grande club”

Davide Nicola, tecnico granata, ha parlato a 'Sky' al termine di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'esordio: "Si, ci sono molte cose che mi sono piaciute. Mi è piaciuto un po' tutto, essendo arrivato da poco. Sapevamo di non poter essere perfetti. Questa sera abbiamo affrontato una grande squadra. Non era facile prendersi la responsabilità di pressare alti, ma l'abbiamo fatto bene. Mi è piaciuta la voglia di continuare a fare sovrapposizioni, sull'applicazione di alcuni principi. Non ci preoccupa il lavoro, nel senso che è un piacere. Se faremo qualcosa di grande lo faremo per il pubblico, da fuori si vede un entusiasmo incredibile ma da dentro è travolgente".