Salernitana-Milan, Djuric: “Giornata storica, risultato che non capita sempre”

Milan Djuric, giocatore granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Salernitana-Milan dello stadio 'Arechi'

Sulla sua grande serata : "Sicuramente una delle serate più belle. Sono storiche, non capita tutti i giorni che il Milan venga qui a Salerno: faremo di tutto per far sì che succeda anche l’anno prossimo”.

Sul cambio di allenatore : "Quando si cambia allenatore è sempre un dispiacere, anche per i giocatori che devono fare un esame di coscienza. Noi diamo il 100%, Nicola ha grinta e voglia di fare. In questi 4-5 giorni abbiamo cercato di assimilare qualcosa, dopo stasera penso sarà contento di noi".

Sui tifosi: "Sono quattro anni che sono qua, peccato non averli avuti in Serie B. Non ho più parole. E' uno spettacolo per tutti, cerchiamo di renderli orgogliosi". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>