Salernitana-Milan, Brahim Diaz: “Dobbiamo crederci e vincere”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a Milan TV prima di Salernitana-Milan, partita del 26° turno della Serie A 2021-2022.

Il giocatore rossonero Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan TV prima di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarà una partita difficile, dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo. Il nostro spirito è vincente e abbiamo talento. Sarà una partita calda per l'ambiente. Noi dobbiamo credere nel nostro momento e vincere questa partita. Mi sento bene, sono un ragazzo che aiuta la squadra. Devo fare il possibile. Abbiamo talento e ci sacrifichiamo, ma dobbiamo dimostrare e quindi dobbiamo credere nel momento tutti insieme e vincere. Sarà difficile. Incredibile l'affetto dei tifosi, ci seguono in casa e in trasferta. Mi sento sempre a casa. Dico grazie a loro perché sono tifosi incredibili. Cantano che saranno sempre con noi ed è così. Sono contento di vedere lo stesso spirito in loro".