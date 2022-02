Salernitana-Milan 1-1, gol in rovesciata di Bonazzoli

Pareggio con una grande rete di Bonazzoli in ripartenza e Salernitana-Milan è 1-1. Uscita sbagliata di Maignan in questa occasione.

Alla mezz'ora arriva il pareggio in Salernitana-Milan e lo ha segnato Federico Bonazzoli, classe 1997 che ha segnato in rovesciata un gran gol. Ripartenza granata sulla fascia di destra in velocità, palla messa in mezzo al limite dell'area e uscita a vuoto di Mike Maignan, portiere francese classe 1995 rossonero. Ha cercato di allontanare il pallone di pugno, ma si è scontrato con un avversario che è riuscito a fare da sponda, alzando il pallone. Sulla sfera si è avventato Bonazzoli, che in rovesciata ha messo dentro, nonostante il tentativo disperato rossonero sulla linea di evitare la rete. 1-1 dunque, tutto da rifare. Segui live il match con la nostra cronaca testuale >>>