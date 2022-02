Salernitana-Milan 1-0, subito gol di Messias in avvio

Si sblocca subito il risultato di Salernitana-Milan, grazie al gol dopo cinque minuti di Messias, solo davanti al portiere.

Dura poco la parità allo Stadio Arechi in Salernitana-Milan, sbloccata subito dai rossoneri. Il gol, al 5', lo ha segnato Messias ed è pesantissimo. Dopo un avvio forte della squadra di casa, i rossoneri hanno gestito bene i primi assalti e poi hanno colpito alla prima occasione utile: Theo Hernandez parte in velocità palla al piede accentrandosi e imbuca per Messias, che taglia davanti al difensore e solo davanti al portiere controlla e la piazza all'angolino, spiazzando l'estremo difensore. Rossoneri in vantaggio ed è un gol importantissimo e pesantissimo per come era iniziata la partita, coi padroni di casa predominanti dal punto di vista del gioco.