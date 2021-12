Salernitana, le probabili scelte di formazione di Colantuono: torna Ribery

Le probabili scelte di formazione di Stefano Colantuono per la partita di domani pomeriggio a San Siro tra Milan e Salernitana

Milan-Salernitana aprirà il programma della 16esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno alle ore 15 sul prato dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro e sono entrambe alla ricerca dei tre punti. Da un lato i rossoneri vorranno vincere e superare il Napoli capolista in classifica, mentre i granata speravo in un trionfo fondamentale ai fini della salvezza. Stefano Colantuono potrebbe schierare così la sua squadra.