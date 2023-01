Salernitana, esonerato Nicola: il comunicato ufficiale | Serie A News

La Salernitana ha esonerato, in via ufficiale, l'allenatore Davide Nicola. Fatale la débâcle di ieri in casa dell'Atalanta. La nota del club

Daniele Triolo

Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. Il club presieduto da Danilo Iervolino ha infatti comunicato, in via ufficiale, l'esonero del tecnico ex anche di Torino, Genoa, Udinese e Crotone in Serie A. Fatale, a Nicola, è stata la débâcle dei granata (2-8) ieri sera in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco, dunque, qui di seguito la nota della società campana.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Nicola lascia la Salernitana al 15° posto nella classifica di Serie A con 18 punti conquistati in 18 giornate, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. I granata, fin qui, hanno segnato 23 gol subendone 35.