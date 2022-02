Sacchi: “Il Milan può perdere contro chiunque se non gioca da squadra”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero sul Milan impegnato nella lotta scudetto insieme a Inter e Napoli

Intervenuto sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "La lotta per lo scudetto, molto avvincente, coinvolge tre squadre in particolare: Milan, Inter e Napoli. Il Milan ha dimostrato una volta di più che se non gioca 'da squadra' può perdere contro chiunque, anche contro la Salernitana ultima in classifica. La squadra di Pioli non è la più forte, ma gioca il calcio più bello. Però se non lavora come un gruppo unito, coeso, dove tutti collaborano e si sacrificano, allora non va da nessuna parte. A Salerno i rossoneri, in vantaggio, hanno poi spento il motore. Mi si chiede spesso: il Milan può vincere lo scudetto? Sì, a patto che abbia lo spirito di squadra e che ritrovi l'etica del lavoro e del sacrificio. Soltanto attraverso il gioco il Milan può nascondere i limiti tecnici e di esperienza che ha rispetto agli avversari diretti".