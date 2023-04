Roma-Milan, Tonali: “Partita importante: non dobbiamo mai mollare”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Che partita sarà? Dobbiamo giocarla come l'abbiamo preparata, dando il 110% sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Stando sempre dentro la partita, senza mai mollare. Abbiamo gli stessi punti, abbiamo la possibilità di fare un passo in avanti. Sappiamo l'importanza di questa partita. Abbiamo la possibilità di fare uno step in avanti nel nostro campionato. A livello di gruppo siamo sempre stati bene e dobbiamo continuare a tare bene. Oggi sarà fondamentale per singoli, gruppo. Giocatori e staff sono una cosa sola". Ecco come e dove vedere Roma-Milan in tv o in diretta streaming >>>