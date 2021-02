Roma-Milan, Tiago Pinto: “Puntiamo sempre ai tre punti”

Roma-Milan, le dichiarazioni di Tiago Pinto nel pre-partita

Il dirigente giallorosso Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Olimpico‘. Queste le sue dichiarazioni: “La Roma deve affrontare tutte le partite come una finale, sia col Milan che col Benevento. Dobbiamo puntare sempre ai tre punti. Analizziamo gli avversari, ma il nostro focus deve essere sulla nostra squadra. Sono sicuro che oggi sarà così e faremo bene. Borja sta disputando una buona stagione, ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa, sono sicuro farà una buona partita. Edin era in un buon momento, speriamo possa tornare presto ed essere protagonista”.

