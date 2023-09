Risultati Serie A – Roma-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Un primo tempo con un Milan che ha tenuto in mano le redini della partita, nonostante il nervosimo in campo. I rossoneri passano in vantaggio con il gol di Giroud dal dischetto. Poi controllano e vanno vicini al raddoppio con Pulisic, senza soffrire in difesa. La ripresa parte con il 2-0 del Milan con la magia di Leao. Rosso per Tomori con la gara che cambia. I giallorossi alzano il baricentro cercando la rete. Arriva il gol della Roma nel recupero con Spinazzola. I rossoneri tengono e portano a casa una vittoria importante.