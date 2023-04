Roma-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | NEWS

Roma-Milan, il punto sulla sfida dell'Olimpico di 'acmilan.com', decisiva per la corsa alla prossima Champions League

(fonte:acmilan.com) - Aprile si chiude con un crocevia fondamentale all'Olimpico. Nel 2021/22 fu Lazio mentre quest'anno, per il Milan di Stefano Pioli, l'ostacolo si chiama Roma. Giallorossi e rossoneri sono appaiati al quarto posto a quota 56 punti, e basterebbe soltanto il dato relativo alla classifica a inquadrare l'importanza dell'appuntamento che vedrà il suo calcio d'inizio alle ore 18.00. Una partita d'importanza capitale per entrambe le squadre, una sfida che anticipiamo con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Imbattuto ad aprile tra campionato e Champions League, il Milan vuole chiudere un mese importante andando via da uno stadio che evoca dolci ricordi con il massimo della posta in palio. Con i soli Ibrahimović e Pobega come indisponibili, Mister Pioli recupera Calabria - squalificato in occasione di Milan-Lecce - e l'acciaccato Giroud, e potrebbe optare per lo stesso 4-2-3-1 visto, nel corso del mese, in occasione delle tre sfide contro il Napoli, con il duo Tonali-Krunić in mediana e il trio Díaz-Bennacer-Leão in appoggio alla punta centrale. L'unico ballottaggio sembra relativo al centrale che affiancherà Tomori in difesa, con Kjær e Kalulu in corsa per una maglia: il danese parte favorito. I tre sopracitati sono, tra l'altro, tra i sei diffidati in casa rossonera: una lista completata da Pobega, Rebić e Thiaw.

"È una partita che vale sicuramente tanto", le parole di Mister Pioli alla vigilia. "Nelle ultime giornate abbiamo tre scontri diretti e più punti faremo più possibilità avremo di arrivare tra le prime quattro. La Roma ha una fase difensiva molto solida, compatta e organizzata; in avanti ha elementi che possono trovare la giocata in un qualsiasi momento. Conosciamo le loro caratteristiche e non vogliamo pensare troppo all'andata. Dovremo stare attenti alle situazioni in cui loro sanno incidere, come le palle inattive. Vogliamo fare un grande finale di stagione".

QUI ROMA

Come i rossoneri, anche i giallorossi vivono settimane particolarmente intense dal punto di vista del calendario, tra la corsa al piazzamento Champions in Serie A e l'Europa, che a maggio proporrà la Semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il presente, relativo al campionato, parla della sconfitta nell'ultimo turno sul campo dell'Atalanta, incontro che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive (Sampdoria, Torino, Udinese) per la squadra di Mourinho. Dall'infermeria non giungono buone notizie per i capitolini: Karsdorp, Llorente, Smalling e Wijnaldum saranno indisponibili per la sfida dell'Olimpico mentre è in dubbio Paulo Dybala (al suo posto è eventualmente pronto l'ex di giornata El Shaarawy). Nel 3-4-2-1 di Mourinho si profilano alcuni dubbi di formazione, a partire dal ballottaggio in avanti tra Belotti e Abraham. In corsa per una maglia anche Kumbulla e Bove, con il primo favorito; Nemanja Matić, invece, è l'unico diffidato in casa Roma.

DOVE GUARDARE ROMA-MILAN

La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN, a partire dalle 18.00. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 16.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Olimpico. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Roma-Milan. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Per dirigere il match dell'Olimpico è stata scelta l'esperienza di Daniele Orsato. Il 47enne di Schio sarà alla 271ª direzione nella massima serie e vanta 33 precedenti in campionato con il Milan. Per l'arbitro veneto è il terzo Roma-Milan in carriera (1-1 nel gennaio 2016, 2-1 giallorosso nell'ottobre 2019) e la terza partita stagionale con entrambe le squadre: Milan-Juventus 2-0 e Lecce-Milan 2-2 con la squadra di Pioli; Roma-Lazio 0-1 e Napoli-Roma 2-1 con quella di Mourinho. Orsato sarà assistito dai guardalinee Baccini e Berti, dal quarto ufficiale Camplone e dal VAR Di Paolo (Abbattista agirà da AVAR).

La 32ª giornata di Serie A si è aperta venerdì 28 aprile con Lecce-Udinese 1-0. e Spezia-Monza 0-2. Sabato 29, oltre a Roma-Milan, si giocherà Torino-Atalanta alle 20.45. Il resto del turno si disputerà domenica 30: Inter-Lazio alle 12.30; Cremonese-Hellas Verona, Napoli-Salernitana e Sassuolo-Empoli alle 15.00; Fiorentina-Sampdoria alle 18.00 e, in chiusura, Bologna-Juventus alle 20.45.

Questa è la classifica aggiornata della Serie A TIM: Napoli 78; Lazio 61; Juventus 59; Milan, Roma 56; Inter 54; Atalanta 52; Bologna e Monza* 44; Udinese*, Fiorentina e Torino 42; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce* 31; Spezia* 27; Hellas Verona 26; Cremonese 19; Sampdoria 17. (* = una partita in più).