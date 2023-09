Roma-Milan, i momenti chiave di ‘acmilan.com’ | Serie A News

CORSA E STRAPPI

Dalle corsie alle mezzali. Gli strappi rossoneri hanno funzionato e si sono rivelati determinanti in diversi momenti dell'incontro. Uno scambio di gamba e accelerazione di Loftus-Cheek con Giroud, infatti, ha sorpreso la linea difensiva giallorossa e ha permesso a Olivier di presentarsi dagli undici metri. Oltre alle solite sgasate di Leão e Hernández sulla corsia di sinistra, l'intesa tra Calabria e Pulisic ha tenuto in apprensione la Roma dal lato opposto. Nell'ultimo quarto d'ora, gli strappi di Okafor e Chukwueze sono stati indispensabili per permettere a tutta la squadra di mantenere lucidità e fiato in chiusura di match.