Roma-Milan, la probabile formazione dei giallorossi | Serie A News

Le probabili scelte di formazione di José Mourinho per la partita di domani sera allo Stadio Olimpico tra la sua Roma e il Milan

Domani sera il Milan sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 e la partita sarà valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di José Mourinho è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva e per trovare il successo probabilmente schiererà la formazione 'tipo'.

Secondo 'Sky Sport', l'allenatore portoghese disporrà la sua squadra con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta. Difesa composta da Karsdorp, Ibanez, Mancini e Vina. In mediana dovrebbero giocare dal primo minuto Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti potrebbero partire titolari Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, con l'ex El Shaaraway che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco confermato Tammy Abraham, nonostante l'inglese non stia passando un gran periodo dal punto di vista realizzativo. Ecco, dunque, la probabile formazione della Roma che sfiderà il Milan di Stefano Pioli.