Roma-Milan, Ibrahimovic a caccia di un doppio obiettivo personale | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nella gara di domenica sera contro la Roma potrebbe conquistare un doppio obiettivo personale

Domenica sera il Milan sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico. In occasione di questa entusiasmante sfida, Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare. Non solo, l'attaccante svedese è alla caccia di nuovi record. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', contro i giallorossi Ibra punta a raggiungere il gol numero 150 in Serie A e la 400esima rete nei campionati nazionali in cui ha militato nell'arco della sua lunga carriera. Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante