Roma-Milan, i precedenti di Pioli contro i giallorossi | Serie A News

Roma-Milan, i precedenti di Pioli contro i giallorossi

Bilancio non troppo positivo per il tecnico rossonero Stefano Pioli contro la Roma. Con il Milan, l'allenatore emiliano vanta contro i giallorossi una vittoria (la scorsa estate) e un pareggio (3-3, gara di andata). In generale, però, Pioli non può troppo sorridere quando incrocia la Roma: su 21 precedenti ha vinto solamente 3 volte, pareggiando in 7 circostanze e perdendo addirittura in 11. Bilancio in perfetta parità, invece, per Fonseca contro i rossoneri: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.