Roma-Milan: i cinque precedenti allo ‘Stadio Olimpico’ | News

Roma-Milan: i precedenti fanno sorridere i giallorossi

Negli ultimi cinque precedenti allo Stadio Olimpico, il Milan ha ottenuto una sola vittoria contro la Roma. La gara risale al febbraio del 2018, quando l'allora squadra allenata da Gattuso si impose sui capitolini per 2-0 grazie alle reti di Cutrone e Calabria. Gli altri quattro incontri hanno visto pareggiare le due formazioni in due occasioni, mentre negli altri due match sono stati i padroni di casa ad ottenere i tre punti. L'ultima sfida tra le due compagini nella Capitale risale all'ottobre del 2019. La gara terminò con il risultato di 2-1 con le reti di Dzeko, Theo Hernandez e Zaniolo. In attesa del match, che avrà inizio alle 20.45, la società sta iniziando a preparare i nuovi colpi di mercato.