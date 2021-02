Roma-Milan, Fonseca (Sky): “Non si può concedere al Milan l’inizio di partita”

Roma-Milan: le dichiarazioni di Fonseca a ‘Sky Sport’

Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Ecco le dichiarazioni di Fonseca.

Sulla partita: “Siamo entrati male in campo perchè le situazioni che il Milan ha creato nascono da nostri errori in fase di costruzione. Dopo i primi venti minuti siamo cresciuti ma con il Milan è sempre difficile”.

Sul arbitro: “Dell’arbitraggio non parlo. E’ facile trovare scuse, non mi è piaciuto ma non voglio trovare scuse”

Sugli errori commessi: “Nel gol di Rebic è stato bravo lui a girarsi ma l’errore è nostro in impostazione e li abbiamo già fatti con le grandi squadre. Peccato”.

Sul Milan: “Inizialmente abbiamo sbagliato tanto in uscita e ha permesso al Milan di andare più veloce e sfruttare il contropiede e di giocare vicino alla nostra area. Sappiamo che il Milan quando recupera palla è molto rapido, ha giocatori veloci come Rebic e non possiamo sbagliare queste fasi”.

Sul rammarico: “Non parlo di errori individuali ma gli sbagli arrivano da tutta la squadra. La prima fase di costruzione non l’abbiamo fatta bene. Manca sempre qualcosa contro le grandi squadra, non possiamo nasconderci”.

