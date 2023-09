Roma-Milan, Dybala nemmeno in panchina nel match dell’Olimpico

Paulo Dybala non è nemmeno in panchina in occasione di Roma-Milan, match valido per la terza giornata di Serie A

Fabio Barera Redattore

La sua presenza era in dubbio fino all'ultimo minuto e alla fine l'ufficialità è arrivata. Paulo Dybala non sarà presente nemmeno in panchina in occasione di Roma-Milan, big match della 3^ giornata di Serie A. Presente, invece, il nuovo acquisto Romelu Lukaku.

