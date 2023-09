Roma-Milan, Calabria: “Buon primo tempo. È bello giocare da play”

Davide Calabria , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nell'intervallo di Roma-Milan , partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 che si sta svolgendo all' 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"È bello giocare da playmaker. Non è facile, perché non è comune vedere un terzino che fa questo ruolo, ma ci stiamo trovando bene. È stato un buon primo tempo, ma dobbiamo continuare così".

