Roma-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità, secondo 'acmilan.com', del match tra Roma e Milan, in programma alle ore 18:00 di sabato 29 aprile

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Uno scontro diretto in un clima caldissimo: sarà un sabato di passione per il Milan all'Olimpico di Roma. Rossoneri contro giallorossi, due formazioni a pari punti in classifica e in lotta per un posto tra le prime quattro. Avviciniamoci alla 32ª giornata di Serie A con alcune curiosità e statistiche legate a questa sfida.

I PRECEDENTI

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A, 78, e la seconda per gol segnati, 253: solamente contro la Fiorentina ne abbiamo segnati di più, 260. Nella storia recente, siamo imbattuti nelle ultime 6 sfide contro i giallorossi, tra cui 4 vittorie, e in tutte queste ultime 6 partite abbiamo trovato la via del gol. All'Olimpico abbiamo vinto gli ultimi due incontri più recenti e il conteggio totale è di 30 successi esterni nella nostra storia contro la Roma, nessuno ha fatto di meglio.

DIFESE AL TOP

La Roma in Serie A ha collezionato una striscia di 3 clean sheet consecutivi, interrotta dalla sconfitta nell'ultimo turno con l'Atalanta (3-1 al Gewiss Stadium). Il rendimento difensivo in casa è ancora più rimarchevole: nel 2023 la formazione allenata da Mourinho ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei si è espressa su questi livelli nel periodo preso in considerazione. All'Olimpico la Roma non perde da cinque partite casalinghe in Serie A, solamente l'Udinese ha una striscia interna di imbattibilità interna più lunga (6). La retroguardia rossonera, dopo un inizio di 2023 difficile, ha alzato il muro dopo la sosta di fine marzo: nelle 4 partite disputate in Serie A nel mese di aprile, per 3 volte abbiamo mantenuto la porta inviolata, tante quanto nelle precedenti 13 gare.

STELLE POLARI: LEÃO E DYBALA

Rafa è a quota 12 reti in campionato, per il classe 1999 è già la miglior stagione a livello realizzativo in Serie A. Se al conteggio si aggiungono gli assist, sono 18 le partecipazioni attive del portoghese, solo una in meno rispetto alle 19 dello scorso campionato (11 gol, 8 passaggi vincenti). Progressione palla al piede e tiro in porta, uno dei pezzi forti del parco giocate di Rafa: Leão è primo nei cinque principali campionati europei per tiri a seguito di una progressione palla al piede (41) e in questa particolare situazione di gioco ha realizzato cinque gol.

Paulo Dybala ha nel Milan una delle sue vittime preferite, avendo partecipato a 12 reti contro i rossoneri in Serie A: 7 gol e 5 assist, solo contro l'Udinese ha fatto meglio in carriera (17). L'ex Juventus è a quota 6 assist in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa meglio dal 2016/17 (7).

INTRECCI STORICI

Alcuni rossoneri hanno già trovato il gol in carriera contro la Roma: Theo Hernández ci è riuscito nella sua prima partita in carriera contro i giallorossi, il 27 ottobre 2019; Junior Messias ha invece partecipato a due gol contro la Roma in Serie A (una rete con il Milan e un assist con il Crotone). La Roma è una delle due squadre, con il Sassuolo, contro cui Alexis Saelemaekers ha trovato sia un gol che un assist in Serie A, entrambi nella stagione 2020/21.

La prima rete in Serie A di Davide Calabria è arrivata all'Olimpico nel 2-0 rossonero del febbraio 2018, mentre nel 2-2 di San Siro di questa stagione sono arrivati il primo gol in campionato con il Milan di Tommaso Pobega e l'unica - finora - marcatura stagionale di Pierre Kalulu. Nelle due partite disputate contro la Roma con la maglia del Milan in Serie A, Ante Rebić ha trovato due reti: una il 28 febbraio 2021 all'Olimpico e una il 28 giugno 2020 al Meazza. Si aggiungono all'elenco dei marcatori contro i giallorossi Zlatan Ibrahimović (7 in maglia rossonera), Olivier Giroud (1) e Rafael Leão (1). LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Roma-Milan, Dybala in panchina: Pioli con i titolari