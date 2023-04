Roma-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

L'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' e relativo alla partita Roma-Milan, in programma alle 18:00 di sabato 29 aprile

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) La corsa per un posto in Champions League passa dall'Olimpico. Appuntamento chiave per la stagione del Milan, che alle 18.00 di sabato 29 aprile fa visita alla Roma per quello che assomiglia a tutti gli effetti a uno spareggio per un piazzamento tra le prime quattro della classifica. Un'occasione importante per gli undici di Mister Pioli, che puntano a dare continuità ai risultati recenti.

Dalla parte opposta però c'è una Roma che – soprattutto in casa – sta vivendo una fase molto positiva. I giallorossi sono imbattuti da cinque partite interne e tra le squadre del torneo solo l'Udinese vanta una striscia di imbattibilità più lunga (sei). Non meno rilevanti i numeri della formazione capitolina in termini di gol subiti davanti al proprio pubblico. Nel 2023 ha infatti tenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate. Nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tanti clean sheet tra le mura amiche.

GRANITICA DIETRO E POCO LUCIDA IN ATTACCO, LA ROMA PUNTA ANCHE SUL CARATTERE

Nonostante la difesa giallorossa, come certificano gli otto clean sheet interni collezionati nel 2023, sia ben consolidata dall'inizio di quest'anno solare, la squadra di Mourinho sembra andare in affanno quando subisce gol. La Roma non ha infatti vinto nessuna delle ultime 10 partite della massima serie in cui ha subito almeno una rete (4N, 6P), rimediando quattro sconfitte nelle ultime quattro. I rossoneri sono avvisati: andare a bersaglio potrebbe rappresentare un punto cruciale.

Attenzione però, dalla parte opposta, alla capacità dei giallorossi di restare sempre attenti nell'arco dei 90', a prescindere dal parziale. Per rendersi conto di questa attitudine caratteriale basta osservare da un lato le sei reti realizzate nei minuti di recupero (record nel campionato in corso) e dall'altro lo 0 alla voce "reti subite" nell'extratime (primato condiviso con Napoli, Atalanta e Bologna). Un mix di sfortuna e poca lucidità sotto porta invece ha portato i giallorossi a collezionare ben 30 pali in questa stagione in tutte le competizioni, almeno sei più di ogni altra squadra dei top 5 campionati europei.

DYBALA IL PIÙ INCISIVO, PELLEGRINI OSSERVATO SPECIALE

In dubbio per la sfida di sabato, Paulo Dybala è stato sin qui il grande protagonista della stagione della Roma. La drastica differenza in termini di percentuale di vittorie tra i match in cui Dybala è sceso in campo dal primo minuto (65% - 13/20) e quella in cui è stato assente oppure è partito dalla panchina (36.4% - 4/11) esprime a perfezione la sua importanza nelle dinamiche di squadra. Con la Joya titolare, peraltro, la Roma effettua in media circa 11 passaggi in più nell'ultimo terzo di campo (55.2 contro 44). Aumentando sensibilmente la propria pericolosità offensiva. Come se non bastasse, Dybala si è sempre esaltato contro il Milan in passato. Grazie a sette gol e cinque assist, l'argentino ha partecipato infatti a 12 reti contro i rossoneri in Serie A.

In netta ripresa dopo un momento difficile, invece, è senza dubbio Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha segnato nelle ultime tre partite disputate con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni. Migliore striscia di partite di fila a bersaglio da quando indossa questa maglia. Pellegrini inoltre risulta primo tra i centrocampisti della Serie A per numero di conclusioni (89), tiri in porta (31) e occasioni create (89) in tutte le competizioni.