Roma-Milan 1-1: gol e highlights (32^ giornata di Serie A) | Video

Alle ore 18:00 di sabato 29 aprile, nella cornice dello stadio 'Olimpico' è andato in scena il big match della 32^ giornata del campionato di Serie A tra Roma e Milan. Dopo un incontro tirato, spezzettato per via dei tanti falli, ma senza tiri in porta, a sbloccarla in pieno recupero è Tammy Abraham. Neanche il tempo di festeggiare e i giallorossi si ritrovano a dover raccogliere la sfera in fondo al sacco alle spalle di Rui Patricio, bucato da un lampo di Alexis Saelemaekers. Un punto a testa, che al momento non serve a nessuno. Ecco i gol e gli highlights del match.