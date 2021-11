Roma, Cristante e Villar positivi al coronavirus | Serie A News

Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono risultati positivi al CoVid_19. Salteranno, pertanto, la partita dei giallorossi contro il Genoa

(fonte: asroma.it) - "L'A.S. Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare". Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>