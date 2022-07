Rocchi: “Spero di non ripetere errori della prima stagione da designatore”

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prima stagione da designatore, ammettendo alcuni errori

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN di Serie A e Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prima stagione da designatore arbitrale, ammettendo alcuni errori. Queste le dichiarazioni dell'ex fischietto ai microfoni di 'Sky Sport', a margine della conferenza stampa organizzata dall'AIA: "Bisogna insistere sui giovani arbitri, se ci metteranno del loro potremo avere dei rappresentanti a livello internazionale. Nella mia prima stagione da designatore ho commesso errori che spero di non rifare se mi verrà concessa un'altra opportunità. È stata comunque un'esperienza bellissima, ho apprezzato che i vecchi arbitri abbiano trascinato i nuovi".