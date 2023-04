Risultati Serie A – Napoli-Milan 0-4: tabellino e marcatori | News

Tabellino Napoli-Milan 0-4

Un Milan perfetta annienta il Napoli capolista vincendo 4-0. Strepitoso Leao, autore di una meravigliosa doppietta, così come ha disputato una grande partita Brahim Diaz nonostante non fosse al 100% della condizione. Pioli può sorridere perché oltre alla vittoria schiacciante trova risposte anche dalla panchina come dimostra l'ottimo ingresso in campo nel secondo tempo di Saelemaekers, autore del quarto gol e vicino a segnarne altri due. Vittoria strameritata dei rossoneri che adesso occupano la terza posizione in classifica.