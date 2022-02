Risultati Serie A – Milan-Udinese 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutti i numeri del match di San Siro

Non c'è stata la reazione giusta dopo il pareggio contro la Salernitana. Il Milan perde altri due punti sanguinosi dopo essere passato in vantaggio, ancora una volta. I rossoneri hanno mostrato una fatica immane ad amministrare il risultato. La sblocca Rafael Leao nel primo tempo, poi la squadra di Stefano Pioli si siede. Ma il gol dell'Udinese è evidentemente viziato da un fallo di mano non visto dall'arbitro Marchetti e dal Var. Un errore incomprensibile che però non giustifica una brutta prestazione. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Udinese.