Risultati Serie A – Milan-Spezia 2-1: tabellino e marcatori | News

Il Milan di Stefano Pioli vince all'ultimo respiro la partita di 'San Siro' contro lo Spezia di Luca Gotti . Vantaggio rossonero al 21' con Theo Hernández sull'assist al bacio di Ismaël Bennacer . Un palo di Rade Krunić , una traversa di Rafael Leão e, al 59' , ecco la beffa per il Diavolo.

L'ex Daniel Maldini , con un bel destro a giro, pareggia i conti inchiodando il portiere rossonero Ciprian Tătărușanu . Il pari sembra essere il risultato definitivo, visto che gli ospiti alzano il muro dinanzi la propria porta. Ma il Milan non muore mai e, all' 89' , vince il match.

Sandro Tonali (a cui il V.A.R. ha tolto un euro-gol al 65') illumina la scena e trova in area lo stesso Giroud: sforbiciata del francese e gol da applausi. Secondo cartellino giallo e conseguente rosso per il numero 9 del Milan. Ma poco importa: tre punti vitali per la classifica. Ecco, dunque, il tabellino completo di Milan-Spezia 2-1 di 'San Siro'.