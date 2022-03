Risultati Serie A – Milan-Empoli 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco, in numeri, quanto successo a 'San Siro'

Vince, 1-0, il Milan di Stefano Pioli sull'Empoli di Aurelio Andreazzoli nella partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatasi in serata a 'San Siro'. Ma quanta sofferenza per il Diavolo che, dopo un ottimo primo tempo, si è afflosciato nella ripresa, subendo molto le iniziative toscane. Ad ogni modo, tre punti di platino per il Diavolo, grazie alla rete di Pierre Kalulu al 19'. Vediamo, qui di seguito, il tabellino completo di Milan-Empoli 1-0 di 'San Siro'.