Risultati Serie A – Derby Inter-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Numeri, dati e statistiche

Una partita pazzesca, al limite dell'impossibile! Difficile pronosticare un risultato simile dopo un primo tempo dominato totalmente dall'Inter. Anche nel secondo tempo sembrava non esserci margine nemmeno per un pareggio, figuriamoci per una vittoria. Ma quando c'è un campione in campo non è mai detta l'ultima parola e Olivier Giroud lo è. Il francese estrae dal cilindro una doppietta che fa impazzire i tifosi del Milan e che permette di credere ancora al sogno scudetto. Ecco tabellino e marcatori del derby.