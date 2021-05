Risultati Serie A – Atalanta-Milan 0-2: ROSSONERI IN CHAMPIONS!

Il tabellino completo di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata di Serie A. Numeri e statistiche della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Il Milan espugna Bergamo! Grande partita dei rossoneri che, grazie ad una doppietta 'di rigore' di Kessié, si impongono per 0-2 contro l'Atalanta. Strepitosa gara tattica disputata dai ragazzi di Stefano Pioli che hanno arginato le avanzate offensive degli atalantini. Zapata e compagni non hanno praticamente mai impensierito Gigio Donnarumma. Poche occasioni per il 'Diavolo': su tutte spicca il palo di Rafael Leao sul momentaneo o-1. Dopo ben 7 lunghi anni il Milan ottiene la qualificazione in Champions. Adesso possiamo dirlo: il Milan torna nel posto che gli compete!