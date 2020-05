Ripresa Serie A, Salvini: “Contento ma non da milanista, soffriremo”

MILAN NEWS – Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, si è dichiarato contento per la ripresa della Serie A, ma scontento perché rossonero. Le sue parole ai microfoni di ‘TeleLombardia’: “Sono contento per la Serie A ma non da milanista perché si riprenderà a soffrire: il calcio professionistico aiuta sport e calcio minore. Sentivo qualche presidente, l’importante che ci siano regole rispettabili. Se una persona su 100 positiva, isolare tutta la squadra vorrebbe dire fermarsi di nuovo subito. I tedeschi non sono faciloni o masochisti”.

