Riapertura stadi – Attesa la decisione del Governo: le ipotesi sul tavolo

Il Governo italiano deciderà oggi sulla riapertura di stadi e palazzetti. Diverse ipotesi sul tavolo per la capienza consentita

Il Governo italiano deciderà oggi sulla riapertura di stadi e palazzetti dello sport. Diverse le ipotesi sul tavolo per quanto riguarda la capienza consentita. La Lega Serie A ha chiesto che gli impianti dal prossimo 21 agosto (data di inizio del campionato) siano riaperti al cento per cento per chi mostrerà all'ingresso il Green Pass , ma c'è chi intende seguire la linea della prudenza.

Come previsto in una bozza di protocollo precedente e mai autenticata si potrebbe consentire di occupare "un quarto dei seggiolini negli impianti all’aperto da oltre 5mila posti". Ma anche una riapertura più ampia, ma non del 100%, è un'ipotesi, come spiega Franco Vanni su 'Repubblica'.