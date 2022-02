Ravezzani: ‘Paradosso Inzaghi: perde il derby per evitare squalifiche, ma…’

Fabio Ravezzani, direttore di 'Telelombardia', ha commentato la squalifica di Simone Inzaghi rimediata al termine del derby tra Inter e Milan

Intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato le squalifiche di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, allenatore e difensore dell'Inter. Squalifiche rimediate dopo i fatti accaduti al termine del derby di sabato perso contro il Milan. Ecco il pensiero del direttore di 'Telelombardia': "Il paradosso di Inzaghi. Perde il derby per evitare squalifiche dei suoi ammoniti e poi si fa squalificare lui per proteste e non riesce a contenere i giocatori che lo vedono esagitato in panchina. Così si becca due giornate anche Bastoni. Che errori…".