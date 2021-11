Quanto Milan nel Genoa: oltre a Sheva, presenti altri due ex rossoneri

Andriy Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. L'ucraino non è il solo ex rossonero a far parte del club rossoblù

Enrico Ianuario

Come ben si sa, Andriy Shevchenko è da pochi giorni il nuovo allenatore del Genoa. Dopo aver disputato egregiamente l'ultimo Europeo sulla panchina dell'Ucraina, per l'ex attaccante del Milan si tratta della prima esperienza da allenatore a livello di club. Fanno parte del suo staff altri due ex rossoneri. Come riporta il club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale, sono presenti anche Mauro Tassotti e Valerio Fiori nelle vesti di collaboratori tecnici. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.